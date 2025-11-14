Vorteilswelt
Was war da los?

Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Verleihung

Society International
14.11.2025 06:50

Megastar Cher freute sich über einen Bambi, doch das Thema des Abends war definitiv Thomas Gottschalk. Der Moderationsprofi (75) wirkte fahrig und überfordert – und erntete für einen Satz sogar Buhrufe.

Die Bambi-Gala steht für große Show und internationale Superstars, für glamouröse Roben und emotionale Momente. Dieses Jahr nutzten einige der Preisträger die Gelegenheit, sich mit ihrer Stimme für gesellschaftspolitische Anliegen einzusetzen. Das Gesprächsthema des Abends war allerdings der irritierende Auftritt von Thomas Gottschalk.

Thomas Gottschalk wirkte fahrig
Der Moderator überreichte den Bambi an Pop-Ikone Cher, wirkte dabei auf der Bühne fahrig, unbeholfen, verhaspelte sich mehrfach und sprach ungewohnt langsam.

Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Buhrufe für Moderationslegende
Gottschalk kennt die 79-Jährige von mehreren Besuchen in seiner früheren ZDF-Show „Wetten, dass ..?“, doch das Wiedersehen auf der Bühne geriet wohl anders als geplant. Der 75-Jährige, der mit seiner Frau Karina zur Gala gekommen war, erntete sogar Buhrufe für den Satz: „Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe.“ An einem Punkt sagte Gottschalk selbst, er sei verwirrt.

„Bin eine arbeitende Frau“
Cher wurde bei der Preisverleihung in den Bavaria-Studios in Grünwald nahe München als „Legende“ mit dem Bambi ausgezeichnet, unter anderem für ihr Engagement zum Schutz von Elefanten. Als Legende sehe sie sich noch nicht, sagte sie gut gelaunt am Rande der Veranstaltung: „Ich bin eine arbeitende Frau.“

Cher
Cher(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Neben der Pop-Ikone waren noch zahlreiche andere Promis zugegen. Schauspielerin Cate Blanchett kam in einer fliederfarbenen Feder-Robe über den roten Teppich und wurde in der Kategorie „Schauspielerin International“ ausgezeichnet – nicht nur für ihre „künstlerische Exzellenz“, sondern auch für ihr „humanitäres und ökologisches Engagement“.

Schauspielerin Cate Blanchett
Schauspielerin Cate Blanchett(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Roland Kaiser
Roland Kaiser(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Ehrung für Schlagerstar Roland Kaiser
Für den wohl emotionalsten Moment des Abends sorgte Roland Kaiser. Als Grandseigneur des deutschen Schlagers wurde der 73-Jährige in der Kategorie „Lebenswerk“ geehrt. Mit seiner Musik verbindet er seit 50 Jahren Generationen. Diesen Preis entgegenzunehmen, sei alles andere als selbstverständlich, sagte der Sänger. Er sei stolz und glücklich.

Hazel Brugger
Hazel Brugger(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Hazel Brugger: „Bin Monster“
Lacher gab es beim Auftritt von Hazel Brugger, die in der Kategorie Comedy ausgezeichnet wurde. Sie dankte „den Männern, die mir im Laufe meiner Karriere erklärt haben, dass ich nicht lustig bin. Genau Ihr habt mich zu dem Monster gemacht, das heute hier steht.“

Die Kaulitz-Brüder Tom und Bill (r.)
Die Kaulitz-Brüder Tom und Bill (r.)(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Preis für Heidi Klum
Besonders im Blitzlichtgewitter standen Heidi Klum und die Brüder Tom und Bill Kaulitz. Die Zwillinge traten mit ihrer Band Tokio Hotel auf und waren für ihren Podcast Kaulitz Hills für einen Bambi nominiert. Zwar gingen die beiden leer aus, dafür bekam Toms Gattin Heidi einen Preis, und zwar in der Kategorie „Entertainment“.

