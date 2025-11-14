Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Verleihung

Buhrufe für Moderationslegende

Gottschalk kennt die 79-Jährige von mehreren Besuchen in seiner früheren ZDF-Show „Wetten, dass ..?“, doch das Wiedersehen auf der Bühne geriet wohl anders als geplant. Der 75-Jährige, der mit seiner Frau Karina zur Gala gekommen war, erntete sogar Buhrufe für den Satz: „Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe.“ An einem Punkt sagte Gottschalk selbst, er sei verwirrt.