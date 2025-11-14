Neue Initiative gegen den Österreich-Aufschlag

Warum dm in Österreich teilweise teurer ist

Auf die Frage nach den Gründen für die Preisunterschiede erklärt der dm-Chef, dass diese zum Teil auf die Hersteller zurückzuführen seien – viele verlangten in Österreich höhere Beträge als in Deutschland. Bisher verhandelt jedes Land seine Preise nämlich eigenständig. Hinzu kommt, dass in Österreich aufgrund der geringeren Bevölkerungszahl pro Filiale weniger verkauft wird als in Deutschland, was sich ebenfalls auf die Preiskalkulation auswirkt.