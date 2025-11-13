At ÖFB international match
After ORF power struggle: Pariasek celebrates comeback
After the power struggle at ORF and the dismissal of head of sports Hannes Aigelsreiter, cult presenter Rainer Pariasek is celebrating his international comeback. He will present the World Cup qualifier between Austria and Cyprus on Saturday evening.
A few weeks ago, a surprising replacement at the ÖFB international match against San Marino caused a stir: instead of Rainer Pariasek, Oliver Polzer was suddenly in front of the camera at ORF. The trigger was a dispute with head of sport Hannes Aigelsreiter.
The situation has since been clarified. Aigelsreiter has been relieved of his duties and the internal conflict has been resolved. Until further notice, Veronika Dragon-Berger and Martin Szerencsi will take over the management of the sports department on an interim basis.
Assignment in Cyprus fixed
Pariasek is thus returning to the big stage. The 61-year-old will present the World Cup qualifier between Austria and Cyprus on Saturday - live from Limassol. The match will be commentated by Daniel Warmuth and Michael Liendl. In the studio, Alina Zellhofer, Herbert Prohaska and Viktoria Schnaderbeck will analyze the action.
This also means that Pariasek will miss this weekend's Ski World Cup races in Levi.
The following qualification match between the Austrian national team and Bosnia will be broadcast again by ServusTV. The division of TV rights between ORF and ServusTV remains unchanged.
