Verletzte am Flughafen

Lenker fuhr in Terminal, rammte Ticketschalter

Viral
24.01.2026 14:49
Der Lenker wurde nach dem Crash festgenommen.
Der Lenker wurde nach dem Crash festgenommen.
Von krone.at

Am Flughafen der US-Metropole Detroit kam es am Freitagabend zu einem Schreckmoment. Ein Lenker durchbrach mit seinem Mercedes den Eingang, fuhr durch das Terminal und kam erst an einem Ticketschalter zum Stehen.

Bei dem Unfall im McNamara Terminal wurden mehrere Menschen verletzt. Sechs davon mussten noch vor Ort medizinisch behandelt werden. Details zu ihrem Zustand sowie dazu, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, waren zunächst nicht bekannt. Der Lenker wurde festgenommen.

Flugbetrieb nicht eingeschränkt
Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt, teilte die Fluggesellschaft Delta Airlines dem Sender CBS News mit.

