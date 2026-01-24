Lenker fuhr in Terminal, rammte Ticketschalter

Image-Problem bei den deutschen Premiummarken?
Cool oder Krise?
Am Flughafen der US-Metropole Detroit kam es am Freitagabend zu einem Schreckmoment. Ein Lenker durchbrach mit seinem Mercedes den Eingang, fuhr durch das Terminal und kam erst an einem Ticketschalter zum Stehen.
Bei dem Unfall im McNamara Terminal wurden mehrere Menschen verletzt. Sechs davon mussten noch vor Ort medizinisch behandelt werden. Details zu ihrem Zustand sowie dazu, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, waren zunächst nicht bekannt. Der Lenker wurde festgenommen.
Flugbetrieb nicht eingeschränkt
Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt, teilte die Fluggesellschaft Delta Airlines dem Sender CBS News mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.