Dutzende Flüchtlinge vor Libyens Küste ertrunken

Zehntausende Tote seit 2014

In diesem Jahr starben bereits mehr als 1000 Migranten bei dem Versuch, von der nordafrikanischen Küste aus das Mittelmeer zu überqueren. Die Strecke durch das zentrale Mittelmeer gilt als eine der gefährlichsten Flüchtlingsrouten der Welt. Seit 2014 kamen insgesamt rund 33.000 Migranten im Mittelmeer ums Leben.