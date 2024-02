Uschi Glas: Dürfen „braune Suppe“ nicht zulassen

Als sie während der Corona-Pandemie für das Impfen geworben habe, habe sie eine völlig neue Form der Aggression erlebt: „Da setzt sich jemand an seinen Computer und denkt sich: Der blöden Uschi Glas, der schreib ich jetzt, dass sie an die Wand gestellt gehört. Was ist denn los mit solchen Menschen? Sie müssen ja ganz vergiftet sein. So ist es nicht einmal an den derbsten Stammtischen zugegangen.“