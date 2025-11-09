Formula 1 in Sao Paulo
Norris in the lead – Verstappen makes up places
Lando Norris completed his superb weekend in Brazil with a Grand Prix victory on Sunday. Max Verstappen conjured up an incredible race to catch up on the asphalt: the world champion started from last place in the pit lane and finished third on the podium.
Norris, who had already won the sprint, extended his lead in the drivers' championship to a comfortable 24 points. Behind second-placed Andrea Kimi Antonelli in the Mercedes was Max Verstappen. Starting from the pit lane, the defending champion in the Red Bull did some impressive damage limitation.
Here is the result in detail:
Verstappen's small chance of winning the world championship is probably gone for good, however, given his 49-point deficit. Three F1 stops - Las Vegas, Doha and Abu Dhabi - are still on the racing calendar this season.
Here is the standings in the drivers' championship:
Ferrari zero
World championship runner-up Oscar Piastri in the McLaren finished fifth behind Mercedes man George Russell. Yuki Tsunoda in the second Red Bull once again played no part (17th). For Ferrari, it was the third zero of the season. Lewis Hamilton and Charles Leclerc both retired, leaving the Scuderia in fourth place in the constructors' championship behind Red Bull Racing.
