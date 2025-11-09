LASK stay on the winning track with Kühbauer

Under new coach Kühbauer, LASK are flawless with four wins without conceding a goal in four competitive matches. "If you don't have confidence after four wins, then something is going wrong," said the Burgenland native when asked about the dream start to his second spell with the Black & Whites. With three wins in the league, Linz climbed back above the line in sixth place, but every point counts in the tight midfield. LASK conceded a 1-0 defeat in the Ländle two months ago. "Not much has changed at Altach since the first game. It will be hard work," said Kühbauer, who is currently "spoiled for choice" in his squad.