Attack by female onlooker
Pulled by horns: Krampus (20) had to go to hospital
Last year during the Krampus season in Carinthia, runners were injured by spectators: Pulling a Krampus by the horns can have serious consequences. This year, a 20-year-old in Keutschach became a victim of the crowd.
In Keutschach on Saturday, a Krampus run thrilled the audience, who were separated from the runners by barriers at the municipal office. At around 6.15 pm, a 20-year-old man dressed as Krampus approached the spectators to scare them with jerky movements - he leaned over the barrier.
A 62-year-old female spectator grabbed the Krampus by the horns of the mask and pulled! The 20-year-old suffered injuries of indeterminate severity as a result and was taken to Klagenfurt Hospital by the ambulance service.
Last year, five Krampuses were injured, some of them seriously, in one weekend alone as a result of such attacks. One collapsed unconscious as a result of the attack. Some masks were also destroyed in the process. A development that frightens the Krampus runners and, in the worst case, puts an end to the tradition.
