But finals cancellation
Djokovic makes ATP history with 101st title
Novak Djokovic has won the ATP250 tournament in Athens. The top-seeded Serb defeated the Italian Lorenzo Musetti 4:6, 6:3, 7:5 in the final on Saturday and celebrated his 101st tournament win on the tour. This also makes him the oldest winner of an ATP event!
Djokovic then withdrew from the ATP Finals in Turin. He cited a shoulder injury as the reason, the ATP announced. The beneficiary is now Musetti, of all people, who will take his place.
Oldest winner of an ATP event
The ninth-ranked player in the world would actually have needed a victory in the final in Athens to catch the Canadian Felix Auger-Aliassime. Now he benefited from the withdrawal of the "Djoker", who set another "record" in Greece. At 38 years and 170 days, the record Grand Slam winner became the oldest winner of an ATP event. He thus replaced Frenchman Gael Monfils, who triumphed in Auckland in January at the age of 38 years and 132 days.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.