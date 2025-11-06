„Für Weihnachten ist es eigentlich nie zu früh“

Neben der Kulinarik und dem Kunsthandwerk steht in Schönbrunn vor allem Unterhaltung am Programm: Riesenrad, Nostalgie-Karussell und Kindereisenbahn. Auch ein Eislaufplatz (Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro) sowie eine Eisstockbahn (70 Euro pro halber Stunde) stehen bereit, ebenso ein Labyrinth aus Strohballen. Auf der Hauptbühne finden fast täglich Live-Konzerte statt. Erstmals neu in diesem Jahr ist die Lindt Erlebniswelt, inklusive Schokoworkshops. In der Bastelhütte Holzzirkus können Kinder verschiedene Werkstücke anfertigen.