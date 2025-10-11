Tirol kämpft gegen den Menschenhandel im Land

Nach der Zerschlagung eines Händlerrings setzt das Land Tirol auf eine Koordinierungsstelle. Diese und weitere Maßnahmen sollen künftig helfen, Menschenhändlerringe zu zerschlagen und Opfern zu helfen.
Ermittlungen durch die Tiroler Polizei in Kooperation mit Europol konnten – wie ausführlich berichtet – einen Menschenhändlerring zerschlagen. 28 Beschuldigte wurden ausgeforscht, elf festgenommen.
In Tirol ist in derartigen Fällen die Abteilung Staatsbürgerschaft betraut. Das Land hat dafür eine eigene Koordinierungsstelle eingerichtet, die in der österreichweiten Task Force Menschenhandel mitwirkt und regelmäßig Schulungen für behördliche Fachkräfte organisiert. „Menschenhandel ist eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung und betrifft hierzulande vor allem Frauen“, sagt LR Eva Pawlata. Neben sexueller Ausbeutung gehe es vor allem um Arbeitsausbeutung, etwa im Haushalt oder in der Bettelei.
Bei Verdachtsfällen gibt es die Hotline des Bundeskriminalamtes unter Tel.: 0677 61 34 34 34.
