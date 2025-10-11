Tirol kämpft gegen den Menschenhandel im Land

In Tirol ist in derartigen Fällen die Abteilung Staatsbürgerschaft betraut. Das Land hat dafür eine eigene Koordinierungsstelle eingerichtet, die in der österreichweiten Task Force Menschenhandel mitwirkt und regelmäßig Schulungen für behördliche Fachkräfte organisiert. „Menschenhandel ist eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung und betrifft hierzulande vor allem Frauen“, sagt LR Eva Pawlata. Neben sexueller Ausbeutung gehe es vor allem um Arbeitsausbeutung, etwa im Haushalt oder in der Bettelei.