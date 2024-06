Menschenrechtlerin wirft Israels Armee Folter vor

Laut dem Kriegsrecht müssen zivile Einrichtungen bei Angriffen aber möglichst verschont bleiben. Wenn dort Kämpferinnen und Kämpfer vermutet werden, muss abgewogen werden, ob die Schäden nicht größer sein könnten als die erhofften Ziele. Selbst, wenn sich einer oder mehrere Terroristen oder Beteiligte an den Massakern in Israel am 7. und 8. Oktober in einem Gebäude aufhielten, mache dies nicht eine ganze Nachbarschaft zum legitimen Ziel eines Angriffs, heißt es in dem Bericht. Es könne sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handeln.