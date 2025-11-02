Vorteilswelt
Mexiko-Klub tobt

Hund ist Schuld! Ex-Arsenal-Kicker droht Ärger

Fußball International
02.11.2025 17:15
Bei der offiziellen Vorstellung in Mexiko vor wenigen Wochen konnte Aaron Ramsey noch lächeln.
Bei der offiziellen Vorstellung in Mexiko vor wenigen Wochen konnte Aaron Ramsey noch lächeln.(Bild: AP/Fernando Llano)

Die Karriere in Mexiko gemütlich ausklingen zu lassen, das war der Plan für Ex-Arsenal-Spieler Aaron Ramsey. Nun wird sein Vertrag bei UNAM Pumas nach nur wenigen Monaten aufgelöst – und das aus einem ziemlich skurrilen Grund …

Der 34-jährige suchte nämlich seinen verlorenen Hund und das ganze drei Wochen lang. In dieser Zeit tauchte der Waliser auch nicht im Training auf, das zieht jetzt Konsequenzen. Der erst im Sommer unterzeichnete Vertrag soll nun aufgelöst werden. Laut mexikanischen Medienberichten sei Ramsey noch nicht „in der Lage an Fußball zu denken“. Eine offizielle Meldung des Klubs wird in zwei Wochen, nach Ende der regulären Saison erwartet.

Hilferuf auf Instagram
Vor mehr als drei Wochen postete der 34-jährige über das Verschwinden seines Hundes „Halo“ und rief zur Mithilfe bei der Suche auf, bislang jedoch ohne Erfolg. Den Fußball vernachlässigte der Waliser in dieser Zeit. Für den mexikanischen Klub lief Ramsey in der laufenden Saison nur sechs Mal auf und erzielte dabei einen Treffer.

369 Spiele für Arsenal
Aaron Ramsey verbrachte den Großteil seiner Karriere beim FC Arsenal, wo er zwischen 2009 und 2019 369 Pflichtspiele absolvierte. Danach zog es den Waliser zu Juventus Turin, wo er unter anderem mit Cristiano Ronaldo zusammen kickte. Mit dem walisischen Nationalteam zog Ramsey außerdem 2016 ins Halbfinale der Europameisterschaft ein.

Porträt von Paul Kovaricek
Paul Kovaricek
