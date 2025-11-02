Hund ist Schuld! Ex-Arsenal-Kicker droht Ärger

Der 34-jährige suchte nämlich seinen verlorenen Hund und das ganze drei Wochen lang. In dieser Zeit tauchte der Waliser auch nicht im Training auf, das zieht jetzt Konsequenzen. Der erst im Sommer unterzeichnete Vertrag soll nun aufgelöst werden. Laut mexikanischen Medienberichten sei Ramsey noch nicht „in der Lage an Fußball zu denken“. Eine offizielle Meldung des Klubs wird in zwei Wochen, nach Ende der regulären Saison erwartet.