Serie: Kärnten per Bus

Dieses prämierte Shuttle verbindet Südkärnten

Kärnten
30.10.2025 05:00
Das Shuttle wurde mit dem VCÖ-Mobilitätspreis prämiert.
Das Shuttle wurde mit dem VCÖ-Mobilitätspreis prämiert.(Bild: FamilyofPower/PostbusShuttle)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Dieses Postbus-Angebot bringt Kärntner und Gäste durch kleinere Gemeinden.

Besonders weit sollte es für Völkermarkter eigentlich nicht sein, wenn sie einen Termin in Klagenfurt haben. Bekanntlich sind aber nicht alle Völkermarkter Völkermarkter. Wer in Neuhaus wohnt, benötigt gleich doppelt so lange in die Landeshauptstadt wie ein Tainacher. Von Ruden oder Globasnitz ist es auch nicht der nächste Weg.

Als „Tourist in der Heimat“
Mit der „Krone“ spielen wir deswegen „Tourist in der Heimat“ und kommen mit Buchungsbestätigung aus Südkärnten am Klagenfurter Bahnhof an. Mit dem Zug geht’s bequem in den Süden. Kaum hingesetzt, steigt man nach 15 Minuten wieder aus. Am Bahnhof in Kühnsdorf suchen wir dann gar nicht erst nach einem Bus. Das „Postbus-Shuttle Südkärnten“ bringt St. Kanzianer, Bleiburger, Eberndorfer und Feistritzer bequem durch die Region.

Informationen für Öffi-Fahrer

Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 30.10. am Bahnhof Kühnsdorf (15 bis 20 Uhr) und am 31.10. am Unteren Hauptplatz in Völkermarkt(8 bis 14 Uhr)!

Das Projekt ist Teil der Mobilitätsoffensive des Landes zur Vorbereitung auf die Koralmbahn und fährt unabhängig von Fahrplänen. Besonders spannend für alle, die am Wochenende, an Feiertagen oder an Tagesrandzeiten den öffentlichen Verkehr nutzen wollen. Gebucht wird per App.

Unser Ziel am Campingplatz in Pirkdorf am Fuße der malerischen Petzen erreichen wir so übrigens in weiteren 20 Minuten. Und das ganz ohne Parkplatzsuche, Überholungsmanöver oder Kartenlesen.

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Kärnten

Serie: Kärnten per Bus
Dieses prämierte Shuttle verbindet Südkärnten
