Dieses prämierte Shuttle verbindet Südkärnten

Als „Tourist in der Heimat“

Mit der „Krone“ spielen wir deswegen „Tourist in der Heimat“ und kommen mit Buchungsbestätigung aus Südkärnten am Klagenfurter Bahnhof an. Mit dem Zug geht’s bequem in den Süden. Kaum hingesetzt, steigt man nach 15 Minuten wieder aus. Am Bahnhof in Kühnsdorf suchen wir dann gar nicht erst nach einem Bus. Das „Postbus-Shuttle Südkärnten“ bringt St. Kanzianer, Bleiburger, Eberndorfer und Feistritzer bequem durch die Region.