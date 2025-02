„Offenbar sind dem Land die Kinder nicht wichtig“

SPÖ-Bürgermeister: „Das KBBG ist ein Fehlgriff“

Nicht nur seitens der Freiheitlichen, NEOS oder der ÖVP-Gemeindevertreter hagelte es Kritik auf das 2023 eingeführte Gesetz ein, sogar der SPÖ-Bürgermeister schimpfte: „Wir sind als Gemeinde genauso betroffen. Ich klage da auch meine eigene Partei an. Das KBBG ist ein Fehlgriff“, so Pfaller, in dessen Gemeinde gerade ein Ausbau des öffentlichen Kindergartens um 2,5 Millionen Euro umgesetzt wird.