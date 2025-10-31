Germans defeated
Semi-final! Tagger’s run of success continues
Lilli Tagger is unstoppable! Austria's tennis hopeful is already in the semi-finals of the 250 tournament in Jiujiang, China.
The 17-year-old from East Tyrol beat the German Tamara Korpatsch 6:3 and 6:4 on Friday.
More information to follow ...
