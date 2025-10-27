Teenager hatte großes Glück bei Krokodil-Angriff

Tier packte den Jungen auf brutale Weise

Zeugen zufolge hatte das Krokodil den Jungen in einer „Todesrolle“ gepackt. „Um Beute zu fangen, lauern Leistenkrokodile am Ufer und schnellen dann vor oder schnappen seitlich nach Tieren, die zum Trinken oder Fressen kommen. Wenn das Krokodil ein Tier nicht im Ganzen verschlingen kann, zieht es die Beute unter Wasser und wirbelt sie in einer sogenannten ,Todesrolle‘, bis sie stirbt. Alternativ schüttelt das Krokodil seinen Kopf, um Stücke des Tieres abzureißen und zu fressen“, schrieb die Website der Regierung Queenslands. Während der Paarungszeit seien männliche Krokodile besonders aktiv, da sie nach einem Weibchen suchen.