Badehaus in Pompeji zeigt Luxus vor 2000 Jahren

Der Komplex ist laut Archäologen einer der größten und am besten erhalten privaten Badesektoren, die bisher in den pompejanischen Häusern ans Licht gekommen sind. Nur wenige andere Beispiele dieser Größe seien in Pompeji zu finden, berichtete der Direktor des archäologischen Parks Pompeji, Gabriel Zuchtriegel, in einer Pressemitteilung.