Mit gebündelten Kräften die Koralm-Chance nutzen

Betriebsansiedelungen und Wohnungen

So wurden fünf Arbeitsgruppen gegründet, zahlreiche Sitzungen mit jenen 30 Gemeinden abgehalten, die direkt von der Strecke liegen. „Wir haben 113 Maßnahmen, die es zu tätigen gilt, niedergeschrieben. 36 davon haben besondere Priorität“, so Kaiser. 72 Maßnahmen befinden sich schon in Umsetzung, davon 31 wichtige: „Da geht es um Betriebsansiedelungen an Portalstandorten, Initiativen für den Arbeitsmarkt, aber auch den Bau von rund 800 neuen Wohnungen in den nächsten zwei Jahren.“