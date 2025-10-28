Notlösung des Christbaums sieht phantastisch aus

So früh wie selten zuvor wurde vor dem Rathaus Klagenfurt heuer der Christbaum aufgestellt – und eines sagen alle: Die 20 Meter hohe Nordmanntanne sieht phantastisch aus. Aus Kostengründen wurde ein stadteigener Baum vom Friedhof St. Ruprecht gewählt. Das Fest kann kommen.
Schon am 28. Oktober wurde es in Klagenfurt Weihnachten. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und das Stadtgartenamt stellten schon in den Morgenstunden den Christbaum auf. Und die 35 Jahre alte Nordmanntanne, die bisher am Friedhof St. Ruprecht stand, sieht phantastisch aus. Heuer ist der Christbaum gleich 20 Meter hoch. „Ein schöner Baum“, lobte auch Ex-Stadtrat Markus Geiger, der im Rathaus zu Besuch war.
Eigentlich war geplant, dass die beiden Landeshauptstädte Klagenfurt und Graz ihre Christbäume heuer zur Eröffnung der Koralmbahn aus dem Koralmgebiet kommen. Klagenfurt hat in der Finanzkrise aber gleich angewunken. Denn 15.000 Euro Kosten sind gleich da. Da nahm man lieber den Baum vom Friedhof St. Ruprecht, der ohnedies gefällt hätte werden sollen. Jetzt verwandelt er den Neuen Platz in ein kleines Christkindlparadies.
Glühwein-Opening am 6. November
Auch die Hütten für den Christkindlmarkt werden gerade aufgestellt. Am 15. November geht es offiziell los. Am 14. November ist die Lichterprobe. In den Straßen der Innenstadt wird gerade die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Am 6. November ist das große Glühwein-Opening am Alten Platz. Gerti Höferer führt heuer Regie, auch die „Kronen Zeitung“ ist als Partner dabei.
