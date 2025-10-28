Notlösung des Christbaums sieht phantastisch aus

Eigentlich war geplant, dass die beiden Landeshauptstädte Klagenfurt und Graz ihre Christbäume heuer zur Eröffnung der Koralmbahn aus dem Koralmgebiet kommen. Klagenfurt hat in der Finanzkrise aber gleich angewunken. Denn 15.000 Euro Kosten sind gleich da. Da nahm man lieber den Baum vom Friedhof St. Ruprecht, der ohnedies gefällt hätte werden sollen. Jetzt verwandelt er den Neuen Platz in ein kleines Christkindlparadies.