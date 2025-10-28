Vorteilswelt
So früh wie noch nie

Notlösung des Christbaums sieht phantastisch aus

Kärnten
28.10.2025 16:00
Seit 6.40 Uhr Uhr stand der Christbaum am Dienstag vor dem Rathaus Klagenfurt.
Seit 6.40 Uhr Uhr stand der Christbaum am Dienstag vor dem Rathaus Klagenfurt.(Bild: Tragner Christian)

So früh wie selten zuvor wurde vor dem Rathaus Klagenfurt heuer der Christbaum aufgestellt – und eines sagen alle: Die 20 Meter hohe Nordmanntanne sieht phantastisch aus. Aus Kostengründen wurde ein stadteigener Baum  vom Friedhof St. Ruprecht gewählt. Das Fest kann kommen.

Schon am 28. Oktober wurde es in Klagenfurt Weihnachten. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und das Stadtgartenamt stellten schon in den Morgenstunden den Christbaum auf. Und die 35 Jahre alte Nordmanntanne, die bisher am Friedhof St. Ruprecht stand, sieht phantastisch aus. Heuer ist der Christbaum gleich 20 Meter hoch. „Ein schöner Baum“, lobte auch Ex-Stadtrat Markus Geiger, der im Rathaus zu Besuch war.

Am 6. November steigt das Glühwein-Openign am Alten Platz.
Am 6. November steigt das Glühwein-Openign am Alten Platz.(Bild: Tragner Christian)
Frühmorgens wurde der Christbaum aufgestellt.
Frühmorgens wurde der Christbaum aufgestellt.(Bild: Evelyn Hronek)

Eigentlich war geplant, dass die beiden Landeshauptstädte Klagenfurt und Graz ihre Christbäume heuer zur Eröffnung der Koralmbahn aus dem Koralmgebiet kommen. Klagenfurt hat in der Finanzkrise aber gleich angewunken. Denn 15.000 Euro Kosten sind gleich da. Da nahm man lieber den Baum vom Friedhof St. Ruprecht, der ohnedies gefällt hätte werden sollen. Jetzt verwandelt er den Neuen Platz in ein kleines Christkindlparadies.

Glühwein-Opening am 6. November
Auch die Hütten für den Christkindlmarkt werden gerade aufgestellt. Am 15. November geht es offiziell los. Am 14. November ist die Lichterprobe. In den Straßen der Innenstadt wird gerade die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Am 6. November ist das große Glühwein-Opening am Alten Platz. Gerti Höferer führt heuer Regie, auch die „Kronen Zeitung“ ist als Partner dabei.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

