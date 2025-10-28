Treimischer Teich wird endlich hochwassersicher

Zwei neue Becken werden nun errichtet. „Viktring und Waidmannsdorf werden damit bei Unwettern zu 100 Prozent geschützt sein. Sie sind die Absicherung für ein 5.000-jährliches Hochwasser“, so Wassermann. Sollte der Treimischer Teich brechen, wird das überlaufende Wasser in den neuen Becken aufgehalten. „Die Menschen hatten Angst, die sollte jetzt verschwunden sein. Der neue Teich ist hochwassersicher“, ergänzt Fellner.