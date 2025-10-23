Vorteilswelt
„Saint Martins Day“

Die große, weite Welt des Weines auf Pannonisch

Burgenland
23.10.2025 19:33
Tschida, Velich und Schuster bei der Präsentation im Robitza.
Tschida, Velich und Schuster bei der Präsentation im Robitza.

„Saint Martins Day Tasting“ geht nach grandioser Premiere 2024 in die zweite Runde. Das Genussfestival klingt vielversprechend.

Von 8. bis 10. November sind mitten in Eisenstadt drei Tage „voller Begegnungen, Inspiration und Entdeckungen“ angesagt. Über die Bühne gehen ein Line-up mit 28 pannonischen Weingütern, spannenden Masterclasses und stillen Verkostungen – verfeinert durch ein verlockendes Rahmenprogramm, das Genuss, Kultur und Sterneküche auf höchster Stufe miteinander vereint.

Event für Genießer
„Der Event soll Anlaufstelle für internationale Weingenießer werden. Das kennen wir etwa aus Bordeaux. Jeder kann kommen und verkosten, was aktuell auf unserem Weinmarkt geboten wird“, erklären Roland Velich, Hannes Schuster und Christian Tschida. Die Spitzenwinzer stehen hinter der 2024 gegründeten Initiative „Reimagine Pannonia“, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die burgenländische Weinkultur hervorzuheben.

Kooperation mit Partnern
Um dem Herzensanliegen Nachdruck zu verleihen, wird diesmal auf eine tatkräftige Kooperation mit Partnern wie den Esterházy-Betrieben und dem Burgenland-Tourismus gesetzt. Die Liste der teilnehmenden Winzer liest sich wie das „Who‘s who“ der vinophilen Burgenland-Vielfalt. Der Boden spannt sich von A. & H. Nittnaus, Ernst Triebaumer und Gesellmann über Kolfok, Kollwentz und Krutzler bis zu Straka, Tinhof, Umathum und Michael Liegenfeld.

Uraufführung eines Unikats: Nicholas Ofczarek und die Musicbanda Franui gibt’s mit „Bodenproben“ ...
Uraufführung eines Unikats: Nicholas Ofczarek und die Musicbanda Franui gibt's mit „Bodenproben" nur einmal. Das Festival geht im Schloss Esterházy über die Bühne.

Abschlusstag mit Fachpublikum
Den Auftakt des Festivals machen Nicholas Ofczarek und die Musicbanda Franui im Haydnsaal, Schloss Esterházy. Die eigens für diesen Auftritt kreierten „Bodenproben“ sind nur am 8. November ab 18.30 Uhr zu sehen – ein exklusiver Abend, an dem Schriftsteller Thomas Bernhard auf bunte Klangwelten trifft, Ironie inklusive. Nach kulinarischen Überraschungen ist der Abschlusstag dem Fachpublikum gewidmet.

Unter dem Titel „Reimagine Wine: Zeit für neue Antworten“ werden die Zukunft des Weinbaus, des Genusses und der regionalen Identität in den Fokus gerückt – mit Keynote von Christian Seiler, Podiumsgesprächen und einer „Closing Party“ in der Selektion (Info: www.reimagine.wine).

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
