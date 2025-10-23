Die große, weite Welt des Weines auf Pannonisch

Kooperation mit Partnern

Um dem Herzensanliegen Nachdruck zu verleihen, wird diesmal auf eine tatkräftige Kooperation mit Partnern wie den Esterházy-Betrieben und dem Burgenland-Tourismus gesetzt. Die Liste der teilnehmenden Winzer liest sich wie das „Who‘s who“ der vinophilen Burgenland-Vielfalt. Der Boden spannt sich von A. & H. Nittnaus, Ernst Triebaumer und Gesellmann über Kolfok, Kollwentz und Krutzler bis zu Straka, Tinhof, Umathum und Michael Liegenfeld.