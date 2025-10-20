Vorteilswelt
Brand im Keller

Bewohner aus brennenden Mehrparteienhaus gerettet

Kärnten
20.10.2025 06:30
Die HFW Villach und die FF Perau mussten ausrücken.
Die HFW Villach und die FF Perau mussten ausrücken.(Bild: Birbaumer Christof)

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Villach: Aus unbekannter Ursache entflammt im Keller eines Mehrparteienhauses ein Brand. Aufgrund des stark verrauchten Stiegenhauses musste das Gebäude evakuiert werden.

Kurz nach 1 Uhr heulen in Villach die Sirenen. Was die Bewohner des betroffenen Mehrparteienhauses zu diesem Zeitpunkt wohl nicht wissen, die Florianis sind auf dem Weg zu ihnen. Denn im Keller des Hauses brach aus unbekannter Ursache ein Feuer aus.

Evakuierung mitten in der Nacht
Und beim Eintreffen müssen die Feuerwehrleute auch rasch feststellen, dass das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses so stark verraucht ist, dass eine Evakuierung des Gebäudes notwendig ist. 

Während die Bewohner von den Florianis in Sicherheit gebracht werden, gelingt es einem anderen Trupp der Helfer den Brand im Keller zu bekämpfen. Durch den Einsatz der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Peraus konnte Schlimmeres verhindert werden.

Wie und warum der Brand überhaupt ausgebrochen ist, wird nun von den Brandermittlern des Landeskriminalamtes untersucht.

Villach
