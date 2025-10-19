Imported meat on the menu
A visit to the ministry canteen causes a stomach ache
A local inspection by the "Krone" in the ministry brings it to light: anyone who believes that Agriculture Minister Norbert Totschnig (ÖVP) gives priority to local products in his in-house canteens is very much mistaken. A stab in the heart for our farmers.
The "Krone" reaches farmer Maria Radler while she is working in the barn. Together with her husband, she puts her heart and soul into running a farm in the Mühlviertel. Like all farmers in Austria, she depends on people buying her produce. Maria does everything she can to keep her farm "enkelfit" and feed her family. The fact that nine farms across Austria close the doors to her farm every day shows how difficult it is to survive as a farmer in the international price war.
