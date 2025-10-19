A visit to the ministry canteen causes a stomach ache

The "Krone" reaches farmer Maria Radler while she is working in the barn. Together with her husband, she puts her heart and soul into running a farm in the Mühlviertel. Like all farmers in Austria, she depends on people buying her produce. Maria does everything she can to keep her farm "enkelfit" and feed her family. The fact that nine farms across Austria close the doors to her farm every day shows how difficult it is to survive as a farmer in the international price war.