Wollen Titelhattrick

Dritte Pleite in Folge! Titelfavorit schwächelt

US-Sport
17.10.2025 10:30
Für Florida gab es auch gegen die New Jersey Devils nichts zu holen.
Für Florida gab es auch gegen die New Jersey Devils nichts zu holen.(Bild: AP/Seth Wenig)

Die Florida Panthers, die diese Saison mit dem Ziel NHL-Titelhattrick begonnen hatten, schwächeln. Nach plangemäßen drei Siegen zum Auftakt der nordamerikanischen Eishockey-Liga mussten sich die Panthers am Donnerstag bei den New Jersey Devils mit 1:3 beugen. 

Nach dem zuletzt bei Marco Kaspers Detroit Red Wings erlittenen 1:4 war es nun schon die dritte Niederlage en suite. Die Devils haben hingegen drei Spiele in Serie gewonnen.

„Wir waren nicht gut, und dabei belasse ich es“, sagte Florida-Coach Paul Maurice. „Wenn wir heute zu Hause gespielt hätten, hätten wir auch verloren. Ich glaube nicht, dass der Schauplatz das Resultat verändert.“

