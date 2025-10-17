„Proton“ zieht zu ihm
Papst Leo erhielt Araberhengst als Geschenk
Papst Leo XIV., der als Missionar in Peru regelmäßig Pferde als Fortbewegungsmittel nutzte, hat am Rande der Generalaudienz einen weißen Araberhengst namens „Proton“ geschenkt bekommen.
Überreicht wurde dem Kirchenoberhaupt das edle Ross von Andrzej Michalski, dem Gründer eines bekannten Gestüts in Kołobrzeg-Budzistów, Polen.
Erinnerungen an Peru
„Als ich Fotos des zukünftigen Papstes zu Pferd in Peru sah, kam mir die Idee, ihm ein wunderschönes Araberpferd zu schenken, das seiner würdig wäre, weil das Weiß an den weißen päpstlichen Talar erinnert“, erklärte Andrzej Michalski gegenüber „Vatican News“.
Bild: Aus Missionar in Peru war der heutige Papst seinerzeit gerne zu Pferd unterwegs. Im unwegsamen Gelände oft das einzige Fortbewegungsmittel.
Der Gestütschef betonte, er wolle damit seine Dankbarkeit ausdrücken und dem Aufruf des Papstes folgen, die Liebe durch konkrete Gesten zu stärken.
Papst will das Pferd selbst reiten
„Proton“ ist ein reinrassiger Araberhengst, dessen Vater aus den Vereinigten Staaten stammt und dessen Mutter von der Prinzessin von Jordanien erworben wurde. Das Pferd wurde in Janów Podlaski geboren und von Michalski als Fohlen gekauft und in seinem Gestüt aufgezogen. „Das Pferd bewegt sich wunderschön, es ist sehr schön“, so der Züchter.
Der Hengst wird nun auf die Sommerresidenz Castel Gandolfo ziehen. Dort leben bereits mehrere Pferde im ökologischen Ausbildungszentrum, das Leo XIV. erst kürzlich eröffnet hat.
Der 70-jährige Papst gilt als sportlich: Er ist als leidenschaftlicher Hobby-Tennisspieler und geübter Reiter bekannt. Wöchentlich besucht er die päpstliche Sommerresidenz Castel Gandolfo südlich von Rom, wo er Zeit im Freien verbringt. „Proton“ möchte er tatsächlich auch selbst reiten, wie es aus Vatikankreisen hieß.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.