Polizei stoppt illegales Rennen auf der Wiener A23

Mittwochabend lieferten sich zwei Lenker auf der Wiener Südosttangente (A23) ein illegales Rennen. Eine Polizeistreife bemerkte die beiden Autos, die mit massiv überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander fuhren und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdeten.
Einer der Fahrer – ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer – wurde kurz darauf von den Beamten gestoppt. Er war mit 165 km/h unterwegs, erlaubt wären an dieser Stelle nur 80 km/h. Der junge Mann, der laut Polizei bereits früher wegen illegaler Straßenrennen auffällig war, musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.
Polizei warnt
Sein Auto wurde von einem Angehörigen abgeholt. Auch der zweite Lenker wurde angezeigt. Die Polizei betont erneut, dass solche riskanten Fahrmanöver nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer gefährden.
