Polizei stoppt illegales Rennen auf der Wiener A23

Einer der Fahrer – ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer – wurde kurz darauf von den Beamten gestoppt. Er war mit 165 km/h unterwegs, erlaubt wären an dieser Stelle nur 80 km/h. Der junge Mann, der laut Polizei bereits früher wegen illegaler Straßenrennen auffällig war, musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.