Wochenendarbeiten auf A23: So umgehen Sie Staus

Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der Südosttangente (A23) in Wien auf Behinderungen einstellen: Im Zuge der Generalsanierung der Prater Hochstraße führt die Asfinag Sanierungsarbeiten zwischen dem Knoten Prater und Kaisermühlen durch.
In beiden Fahrtrichtungen werden einzelne Spuren gesperrt – zumindest eine bleibt aber durchgehend befahrbar. Die Arbeiten beginnen am Wochenende und können zeitweise zu Verzögerungen führen, wie die Asfinag am Donnerstag mitteilte.
Auch nächtliche Sperren geplant
Die Umfahrungsrampe am Knoten Prater Richtung Norden wird ebenfalls gesperrt. Weiters kommt es in Richtung Süden zu kurzzeitigen nächtlichen Sperren der Abfahrt am Knoten Prater Richtung Zentrum beziehungsweise Erdberg, die Umleitung ist lokal ausgeschildert und erfolgt über die Anschlussstelle St. Marx.
Die Arbeiten starten am Freitag (17. Oktober) um 22 Uhr, am Montag (20. Oktober) um 5 Uhr werden alle Sperren wieder aufgehoben sein.
