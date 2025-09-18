Wien: Fingierter Einbruch beim „Schatzi“ flog auf

Schubladen geöffnet und Sachen rausgeworfen

Jetzt der erste Kurzschluss. Der Familienvater holte einen Schraubenzieher aus seinem Auto und brach kurzerhand die Türe zur elterlichen Wohnung seiner Geliebten auf. „Ein Blackout“, begründet er die seltsame Tat. Es folgt Kurzschluss Nummer zwei: In der Wohnung merkte der Mann, dass seine Freundin tatsächlich nicht zu Hause war – sie feierte einen Geburtstag mit ihren Eltern. „Da bin ich auf die blöde Idee gekommen und hab die Schubladen aufgemacht und die Sachen rausgeworfen. Damit es aussieht, als ob jemand eingebrochen hat“, stottert der Mandant von Strafverteidiger Philipp Winkler.