Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abgang

Kärntner Landesrätin Sara Schaar tritt zurück

Kärnten
13.10.2025 19:09
Sara Schaaar: Für die SPÖ seit April 2018 als Landesrätin aktiv.
Sara Schaaar: Für die SPÖ seit April 2018 als Landesrätin aktiv.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Das SPÖ-Führungsteam scheint erneuert zu werden: Nachdem Daniel Fellner von Peter Kaiser den Parteivorsitz übernommen hat, beendet nun Landesrätin Sara Schaar ihre Karriere in der Landesregierung.

0 Kommentare

Mit 22. Oktober tritt Sara Schaar als Landesrätin zurück. Sie hatte die Referate Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz, Familienförderung, Integration, Flüchtlingswesen... über, war schon einmal in ihren Referaten beschnitten worden – und sie war nicht unumstritten. Daher war auch ihr Abgang schon länger erwartet worden, sei nun aber eine persönliche Entscheidung, wie die SPÖ verlautbart. 

Sara Schaar wurde 1985 in Spittal geboren, studierte Betriebswirtschaft, absolvierte die SPÖ-Nachwuchsakademie, war in der Stadtpolitik von Spittal und im Bezirk aktiv und war ab 12. April 2018 Landesrätin in der Kärntner Landesregierung. 

Heute, Montag, bedankt sich die SPÖ Kärnten in den Sozialen Medien bei Sara Schaar für ihren Einsatz.  SPÖ-Landesvorsitzender Daniel Fellner meint, Sara Schaar habe die Politik nie als Selbstzweck, sondern als Dienst an den Menschen verstanden und Brücken gebaut. Die SPÖ bedankte sich und wünsche alles Gute für die Zukunft.

Zitat Icon

Sara Schaar hat in den vergangenen Jahren unermüdlich für soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Chancengleichheit gearbeitet. Ihr Engagement für Umwelt- und Klimaschutz, für Frauenrechte und für die junge Generation war beispielhaft und hat bleibende Spuren hinterlassen. Ich danke ihr im Namen der gesamten SPÖ Kärnten für ihre Arbeit, ihren Einsatz und ihre Loyalität.

Daniel Fellner, SPÖ-Landesvorsitzender und Landesrat

Eine Zukunft, in die Schaar für die Partei nicht zu passen scheint. Als möglichen Nachfolger kennt die Gerüchteküche den Namen Peter Reichmann,  den derzeitigen Präsidialleiter in der Bildungsdirektion. Wer Schaar folgt wird in den nächsten Tagen entschieden.

Eine der letzten Aufgaben der Landesrätin (ganz links im Bild): die Verleihung des ...
Eine der letzten Aufgaben der Landesrätin (ganz links im Bild): die Verleihung des Kinderbuchpreises.(Bild: ktn.gv.at)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
262.217 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.373 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
154.102 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3175 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1263 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
997 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Kärnten
Abgang
Kärntner Landesrätin Sara Schaar tritt zurück
Kühbauer-Nachfolger
Jetzt offiziell: Pacult übernimmt Bundesligist WAC
Krone Plus Logo
Drama in Kärnten
Der Feuerteufel, der aus der Nachbarschaft kommt
Tag der Lebensmittel
Genuss aus Kärnten schafft viele Arbeitsplätze
Gesundheitsplan
Land legt Fokus auf eine „wohnortnahe Versorgung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf