Kärntner Landesrätin Sara Schaar tritt zurück

Das SPÖ-Führungsteam scheint erneuert zu werden: Nachdem Daniel Fellner von Peter Kaiser den Parteivorsitz übernommen hat, beendet nun Landesrätin Sara Schaar ihre Karriere in der Landesregierung.
Mit 22. Oktober tritt Sara Schaar als Landesrätin zurück. Sie hatte die Referate Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz, Familienförderung, Integration, Flüchtlingswesen... über, war schon einmal in ihren Referaten beschnitten worden – und sie war nicht unumstritten. Daher war auch ihr Abgang schon länger erwartet worden, sei nun aber eine persönliche Entscheidung, wie die SPÖ verlautbart.
Sara Schaar wurde 1985 in Spittal geboren, studierte Betriebswirtschaft, absolvierte die SPÖ-Nachwuchsakademie, war in der Stadtpolitik von Spittal und im Bezirk aktiv und war ab 12. April 2018 Landesrätin in der Kärntner Landesregierung.
Heute, Montag, bedankt sich die SPÖ Kärnten in den Sozialen Medien bei Sara Schaar für ihren Einsatz. SPÖ-Landesvorsitzender Daniel Fellner meint, Sara Schaar habe die Politik nie als Selbstzweck, sondern als Dienst an den Menschen verstanden und Brücken gebaut. Die SPÖ bedankte sich und wünsche alles Gute für die Zukunft.
Sara Schaar hat in den vergangenen Jahren unermüdlich für soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Chancengleichheit gearbeitet. Ihr Engagement für Umwelt- und Klimaschutz, für Frauenrechte und für die junge Generation war beispielhaft und hat bleibende Spuren hinterlassen. Ich danke ihr im Namen der gesamten SPÖ Kärnten für ihre Arbeit, ihren Einsatz und ihre Loyalität.
Daniel Fellner, SPÖ-Landesvorsitzender und Landesrat
Eine Zukunft, in die Schaar für die Partei nicht zu passen scheint. Als möglichen Nachfolger kennt die Gerüchteküche den Namen Peter Reichmann, den derzeitigen Präsidialleiter in der Bildungsdirektion. Wer Schaar folgt wird in den nächsten Tagen entschieden.
