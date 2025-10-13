Kärntner Landesrätin Sara Schaar tritt zurück

Sara Schaar wurde 1985 in Spittal geboren, studierte Betriebswirtschaft, absolvierte die SPÖ-Nachwuchsakademie, war in der Stadtpolitik von Spittal und im Bezirk aktiv und war ab 12. April 2018 Landesrätin in der Kärntner Landesregierung.

Heute, Montag, bedankt sich die SPÖ Kärnten in den Sozialen Medien bei Sara Schaar für ihren Einsatz. SPÖ-Landesvorsitzender Daniel Fellner meint, Sara Schaar habe die Politik nie als Selbstzweck, sondern als Dienst an den Menschen verstanden und Brücken gebaut. Die SPÖ bedankte sich und wünsche alles Gute für die Zukunft.