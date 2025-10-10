Bürgermeisterin über Stunden im Keller gefoltert

Doch damit nicht genug. Wie die „Bild“ am Freitag aus der polizeilichen Einvernahme der 57-Jährigen zitiert, soll der blutigen Messerattacke ein stundenlanges Martyrium vorangegangen sein. So berichtete Stalzer offenbar gegenüber den Ermittlern, dass sie im Keller des Hauses von ihrer 17 Jahre alten Adoptivtochter über Stunden hinweg gefoltert worden sei.