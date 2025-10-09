Preis für Silber steigt noch stärker als Goldpreis

Der Silberpreis hat am Donnerstag seinen Höhenflug fortgesetzt. Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 51,23 US-Dollar (44,06 Euro umgerechnet) gehandelt. Seit Jahresbeginn ist Silber gar um 70 Prozent teurer geworden.
Der Preisanstieg ist damit sogar stärker als beim Gold, das um etwas mehr als 50 Prozent zugelegt hat. Am Donnerstag haben die jüngsten Fortschritte bei den Verhandlungen für einen Frieden im Gaza-Krieg den Goldpreis ausgebremst. Mit der Notierung für Silber ging es hingegen nach oben.
Silber wird unter anderem in der Autoproduktion, bei der Herstellung von Windturbinen und in der Photovoltaik eingesetzt. Zuletzt ist die Nachfrage von Industriebetrieben gestiegen und hat damit den Preis getrieben. Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Silber heuer das fünfte Jahr in Folge das Angebot übersteigen dürfte.
Platin und Palladium um zwei Prozent teurer
Am Mittwoch legten auch andere Edelmetalle zu – Platin und Palladium verteuerten sich um mehr als zwei Prozent. Platin ist eines der seltensten Elemente der Erdkruste und kommt unter anderem in Nickel- und Kupfererzen sowie im Schwemmsand verschiedener Flüsse vor. Es wird beispielsweise zur Herstellung von Laborgeräten, Autoabgaskatalysatoren und Schmuck verwendet.
Palladium kommt in der Erdkruste vor, zum Teil als Begleiter von Gold und Platin. Der größte Verbraucher ist die Automobilindustrie, das Edelmetall wird auch in der Elektronik, Zahnmedizin und einigen anderen Bereichen eingesetzt.
Der Goldpreis hat am Mittwoch erstmals die historische Marke von 4000 US-Dollar je Feinunze durchbrochen. Seit Jahresbeginn hat Gold um 53 Prozent zugelegt und andere Anlageklassen weit hinter sich gelassen.
Kommentare
