Preis für Silber steigt noch stärker als Goldpreis

Platin und Palladium um zwei Prozent teurer

Am Mittwoch legten auch andere Edelmetalle zu – Platin und Palladium verteuerten sich um mehr als zwei Prozent. Platin ist eines der seltensten Elemente der Erdkruste und kommt unter anderem in Nickel- und Kupfererzen sowie im Schwemmsand verschiedener Flüsse vor. Es wird beispielsweise zur Herstellung von Laborgeräten, Autoabgaskatalysatoren und Schmuck verwendet.