„Regierung fährt Mittelstand gegen die Wand“

Zmuegg warnt, dass die offiziell präsentierten Konjunkturzahlen „nur die halbe Wahrheit“ abbildeten. Hinter vermeintlich positiven Prognosen stehe vor allem ein steigender Staatsanteil, während die Privatwirtschaft zunehmend geschwächt werde. „Das wirklich Beunruhigende ist, dass der Staat immer stärker in die Wirtschaft eindringt. Damit wird kein Wohlstand geschaffen, sondern umverteilt“, warnt der Finanzexperte.



Die Stimmung in den Unternehmen beschreibt Zmuegg als alarmierend schlecht - „und zwar quer durch“. Nur staatsnahe Betriebe oder Firmen im Bereich grüner Energie würden noch halbwegs stabil laufen. „Ich rede täglich mit rund 20 Unternehmern - und höre fast immer denselben Satz: ‘So geht es nicht weiter.‘“