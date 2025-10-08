Einigung im Streit um 2192 Gemeindewohnungen

Lange wurde diskutiert, jetzt ist es fix: Von den 2192 Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt werden nun 75 Prozent verkauft. Der Rest, 610 Wohnungen, bleibt im Eigentum der Stadt. Entschieden wurde dies im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Dienstag. „Welche Parteien sich jetzt doch für den Verkauf entschieden haben, wird von Seiten der Stadt nicht bekannt gegeben“, heißt es dazu aus dem Rathaus.