Chlorgas-Alarm in OÖ: Sauna evakuiert

Mehrere Vorfälle im Sommer

Heuer war es in Freibädern schon zu mehreren Vorfällen mit Chlorgas gekommen, unter anderem in Lambach, Grieskirchen und Traun. In Feldkirchen war in einem privaten Pool, der nicht belüftet war, ebenfalls eine erhöhte Konzentration des ätzenden Gases, das die Schleimhäute angreift, entstanden und hatte bei einer Familie für Beschwerden gesorgt.