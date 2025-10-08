Kriminelle Burschen hatten Mopeds im Visier

Kennzeichen gestohlen, Moped-Teile ausgebaut, ein fremdes Zweirad verkauft und sogar eine Verfolgungsjagd mit der Polizei gehabt: Drei Jugendliche hielten die niederösterreichische Exekutive auf Trab!
Gleich mehrere Diebstähle konnte die Polizei klären, nachdem ihnen ein 18-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten (NÖ) ins Netz gegangen ist. Der junge Mann soll nämlich im Sommer zusammen mit einem jungen Wiener (16) in mehreren Bezirken Niederösterreichs, in der Steiermark sowie in der Bundeshauptstadt die Kennzeichen von mindestens sieben Mopeds gestohlen haben.
Mit gestohlenem Taferl unterwegs
Ein aus Bruck an der Mur gestohlenes Taferl montierten sie auf ihr eigenes Zweirad. Als sie damit bei einer Routinekontrolle in Wiener Neustadt angehalten werden sollten, gaben sie Gas und wollten davonrasen. Wenig später wurden sie aber von der Polizei erwischt, die Kennzeichen sichergestellt.
Wie die Ermittlungen nun ergaben, haben die Burschen aber längst nicht nur die Taferl im Auge gehabt. Der 18-Jährige soll im August ein Leasingmoped verkauft haben. Zudem wurde ein weiterer Jugendlicher (17) aus dem Bezirk St. Pölten ausgeforscht, der zumindest acht Teile eines Mopeds aus Purkersdorf ausgebaut und gestohlen haben soll. Die Jugendlichen waren bei der Einvernahme großteils geständig und wurden angezeigt.
