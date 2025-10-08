Kriminelle Burschen hatten Mopeds im Visier

Wie die Ermittlungen nun ergaben, haben die Burschen aber längst nicht nur die Taferl im Auge gehabt. Der 18-Jährige soll im August ein Leasingmoped verkauft haben. Zudem wurde ein weiterer Jugendlicher (17) aus dem Bezirk St. Pölten ausgeforscht, der zumindest acht Teile eines Mopeds aus Purkersdorf ausgebaut und gestohlen haben soll. Die Jugendlichen waren bei der Einvernahme großteils geständig und wurden angezeigt.