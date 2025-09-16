„Migration ist in unseren Schulen großes Problem“

Aktionsplan mit klarer Botschaft

Zu Beginn des Jahres hat man im Land mit dem Aktionsplan gegen radikalen Islam einen ersten Schritt gesetzt, der auch Auswirkungen auf die blau-gelben Bildungsstätten hat. Im Zuge dessen wurde etwa angekündigt, Musterhausordnungen für ein respektvolles Miteinander zu erstellen. „Vor allem werden wir aber beim Bundesgesetzgeber, der im Schulbereich die Hebel in der Hand hat, weiter höhere Strafen für integrationsunwillige Familien fordern und ein Verfassungsgesetz, das ein Kopftuchverbot für Mädchen bis zum zehnten Lebensjahr festschreibt“, betonten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Zudem versicherten beide, dass „das Kreuz nicht zur Debatte“ stünde.