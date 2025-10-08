Beim MINT-Schwerpunkt will man Interesse wecken

MINT verbindet Mathematik, Technik und Design, Biologie und Umweltbildung, Physik, Chemie, Geometrisches Zeichnen und Digitale Grundbildung lebendig, praktisch und zukunftsorientiert. Für die Schüler heißt das, dass es etwa in der ersten Klasse Elektrotechnik-Spiele gibt, man mit Magnetismus experimentiert und erste Programmierprojekte beginnt. In der zweiten Klasse wird das persönliche Traumhaus von der Idee bis zur Inneneinrichtung gebaut, in der 3. Klasse gibt es dann Robotik-Übungen und man erfährt einiges über Astronautennahrung und in der vierten Klasse geht es um 3D-Druck und Robotikmodelle.