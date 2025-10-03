Generationenwechsel in der Bundestheater-Holding

Indexierung der Basisabgeltung

Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) würdigte die Arbeit Kirchers. Gemeinsam mit seinem Team habe dieser die Holding „auf ein neues Fundament gestellt“ und Strukturen, Prozesse und Verantwortungen „neu definiert“. „Mein Ziel in den letzten zehn Jahren war es, den Österreichischen Bundestheatern so viel Spielraum für künstlerische Arbeit zu schaffen wie möglich. Dank meines hervorragenden Teams steht heute wieder die Kunst im Mittelpunkt, wenn es um die Österreichischen Bundestheater geht. Darauf bin ich stolz“, so Kircher, der sich für die Zukunft eine Indexierung der Basisabgeltung im Bundestheater-Organisationsgesetz zur nachhaltigen Absicherung der Häuser wünscht. „Die steigenden Personalkosten sind eine große Herausforderung für die Bundestheater.“