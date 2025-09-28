Vorteilswelt
Half left voluntarily

500 Iraqis deported in the last two years

Nachrichten
28.09.2025 11:05
Voluntary trips home are cheaper for the taxpayer
Voluntary trips home are cheaper for the taxpayer(Bild: BMI/Pachauer)

Deportations of three criminal Syrians have been the subject of heated debate for months, while hundreds of Iraqis have been deported without much fanfare. In the last two years, around 500 Iraqis have been returned to their home country, reports the Ministry of the Interior.

0 Kommentare

Around half were forcibly removed from the country, the other half left Austria voluntarily. Leaving the country without being forced to do so is certainly cheaper for Austrian taxpayers than deportation, despite the start-up grants that volunteers receive. More than two years ago, there were almost 250 Iraqis in the basic care of the federal states, but now there are only 25.

Interior Minister Gerhard Karner
Interior Minister Gerhard Karner(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

"Together with other European countries such as Germany, Austria was instrumental in the first deportations to Iraq. We are also consistently pursuing this path when it comes to deporting convicted criminals to Syria or Afghanistan," says Interior Minister Gerhard Karner.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Petja Mladenova
