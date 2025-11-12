Mega-Gehalt winkt! Bayern-Profi kurz vor Abschied?

„Paris Saint-Germain ist ein sehr, sehr großer Verein mit einem großartigen Trainer und einigen hervorragenden Spielern. Aber im Moment denke ich nicht darüber nach“, wird Upamecano von der „Bild“ zitiert. Laut der deutschen Boulevardzeitung nehmen die Bayern, die unbedingt mit ihrem Abwehrchef verlängern wollen, das Angebot jedenfalls „sehr ernst“. Vor allem, weil auch Upamecanos Berater Moussa Sissoko einen sehr engen Draht zu PSG hat.