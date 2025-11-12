Vorteilswelt
Es wird ernst …

Mega-Gehalt winkt! Bayern-Profi kurz vor Abschied?

Fußball International
12.11.2025 11:51
Läuft Dayot Upamecano (li.) schon bald für Paris Saint-Germain auf?
Läuft Dayot Upamecano (li.) schon bald für Paris Saint-Germain auf?(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Steht Bayern-Star Dayot Upamecano kurz vor dem Abschied aus München? Topklub Paris Saint-Germain berietet offenbar ein Angebot vor, dem Franzosen winkt ein Mega-Gehalt.

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft in München im Sommer 2026 aus und die internationale Konkurrenz wittert bereits ihre Chance. Wie „RMC Sport“ berichtet, prescht Paris-Saint-Germain nun vor. Der Champions League-Sieger will den 27-Jährigen mit einem Spitzengehalt in die Heimat locken.

 „Paris Saint-Germain ist ein sehr, sehr großer Verein mit einem großartigen Trainer und einigen hervorragenden Spielern. Aber im Moment denke ich nicht darüber nach“, wird Upamecano von der „Bild“ zitiert. Laut der deutschen Boulevardzeitung nehmen die Bayern, die unbedingt mit ihrem Abwehrchef verlängern wollen, das Angebot jedenfalls „sehr ernst“. Vor allem, weil auch Upamecanos Berater Moussa Sissoko einen sehr engen Draht zu PSG hat. 

Freund: „Das ist unser großes Ziel“
„Wir sind in guten Gesprächen und wollen unbedingt, dass er bleibt“, hatte Sportdirektor Christoph Freund vor wenigen Tagen betont. „Unser großes Ziel ist, dass Upa lange bei uns bleibt. Er fühlt sich sehr, sehr wohl. Das sieht man auch, wie er am Platz agiert, welche Energie er versprüht.“

Christoph Freund
Christoph Freund(Bild: GEPA)

Kommt Liverpool-Verteidiger?
Weil der Abgang von Upamecano droht, hatte der FC Bayern München vor Kurzem Kontakt zu Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konate aufgenommen. Der Vertrag des Franzosen läuft beim Premier-League-Klub im Sommer aus.

Lesen Sie auch:
Der Kopfballtreffer von Unions Ilyas Ansah zählte nicht. 
Szene erhitzt Gemüter
„Lack gesoffen!“ Große Aufregung nach Bayern-Remis
09.11.2025
Weil Abgang droht ...
FC Bayern nimmt Kontakt zu Liverpool-Kicker auf
07.11.2025

Der 26-Jährige war 2021 von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. 40 Millionen Euro mussten die „Reds“ auf das Red-Bull-Konto überweisen. Neben Konate soll auch Marc Guehi, Starspieler von Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner, ein Thema in München sein. 

