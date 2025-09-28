Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Filmkritik

„All Of You“: Von Liebe und Seelenverwandten

Streaming
28.09.2025 06:00

„Ted Lasso“ machte ihn nicht nur zu einem Superstar, sondern brachte ihm auch einen Emmy ein. Mit viel Hirn, Herz und Humor zeigt Brett Goldstein – gemeinsam mit Schauspielkollegin Imogen Poots – nun ganz große Gefühle.

0 Kommentare

Liebe ist keine einfache Sache – hochkomplex, wunderbar und manchmal schmerzhaft zugleich. Soul Connex sei Dank hat die lästige Partnersuche mit all seinen potenziellen Enttäuschungen in der nahen Zukunft aber ein Ende, denn die Firma verspricht, per Test und auf wissenschaftlicher Basis, jedem Menschen seinen Seelenverwandten.

Sind Laura (Poots) und Simon (Goldstein) doch nicht nur beste Freunde?
Sind Laura (Poots) und Simon (Goldstein) doch nicht nur beste Freunde?(Bild: Apple)

Laura (Imogen Poots) ist Feuer und Flamme für die „Abkürzung“ zum Liebesglück – ganz im Gegensatz zu ihrem besten Freund Simon (Brett Goldstein), den sie seit der Uni kennt. Denn der grummelige, aber hoffnungslose Romantiker, möchte seine Zukünftige auf die altmodische Art und Weise kennenlernen. Das dürfte wohl an dem Umstand liegen, dass er, ohne es je ausgesprochen zu haben, diese wohl in Laura sieht. Auf das Schicksal vertrauend, zahlt er sogar Lauras Test, die wiederum wird aber mit dem spießigen Lukas (Steven Cree) verkuppelt, mit dem sie zwar nicht auf derselben, tiefen Wellenlänge wie mit Simon ist, der sie aber auf Händen trägt, sie glücklich macht und der später auch ein guter Vater sein wird. Trotzdem hallen Monate und Jahre später, jedes Mal, wenn sie sich wiedersehen, immer noch die unausgesprochenen Gefühle zwischen den alten Unifreunden durch den Raum. Der unübersehbare Funke zwischen beiden entfacht ein loderndes Affärenfeuer. Aber: soll es weiterbrennen oder lieber gelöscht werden?

Lesen Sie auch:
„Krone“-Filmkritik
„Swiped“: Vom Suchen und Finden der großen Liebe
21.09.2025
„Krone“-Filmkritik
„Fall For Me“: Prickelnd wie ein stilles Wasser
23.08.2025
Datingshow-Boom
Sich verlieben – vor Millionen von Zusehern
12.08.2025

Schonungslos und wunderbar

Müsste man „All Of You“ in ein Genre stecken, wäre es vielleicht jenes des romantischen Komödien-Dramas für Erwachsene. Eines, das die Definitionen von Seelenverwandten und des „richtigen“ Partners infrage stellt – falls dies Funktionen überhaupt von einer einzigen Person erfüllt werden kann. Das scharfsinnig pointierte Drehbuch wir von Poots und Goldstein schauspielerisch erstklassig zum Leben erweckt: fesselnd, sexy, intim, schonungslos und – so wie die Liebe selbst – hochkomplex, wunderbar und manchmal eben schmerzhaft.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
127.163 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
118.755 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
117.003 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3273 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3049 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1708 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Mehr Streaming
„Krone“-Filmkritik
„All Of You“: Von Liebe und Seelenverwandten
„Krone“-Serienkritik
„House of Guinness“: Wenn das Bier politisch wird
„Krone“-Filmkritik
„Swiped“: Vom Suchen und Finden der großen Liebe
„Black Rabbit“
Gangster jagen Jude Law: Es fehlen die Emotionen
„Krone“-Filmkritik
König Denzel muss von seinem Thron absteigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf