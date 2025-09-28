„All Of You“: Von Liebe und Seelenverwandten

Laura (Imogen Poots) ist Feuer und Flamme für die „Abkürzung“ zum Liebesglück – ganz im Gegensatz zu ihrem besten Freund Simon (Brett Goldstein), den sie seit der Uni kennt. Denn der grummelige, aber hoffnungslose Romantiker, möchte seine Zukünftige auf die altmodische Art und Weise kennenlernen. Das dürfte wohl an dem Umstand liegen, dass er, ohne es je ausgesprochen zu haben, diese wohl in Laura sieht. Auf das Schicksal vertrauend, zahlt er sogar Lauras Test, die wiederum wird aber mit dem spießigen Lukas (Steven Cree) verkuppelt, mit dem sie zwar nicht auf derselben, tiefen Wellenlänge wie mit Simon ist, der sie aber auf Händen trägt, sie glücklich macht und der später auch ein guter Vater sein wird. Trotzdem hallen Monate und Jahre später, jedes Mal, wenn sie sich wiedersehen, immer noch die unausgesprochenen Gefühle zwischen den alten Unifreunden durch den Raum. Der unübersehbare Funke zwischen beiden entfacht ein loderndes Affärenfeuer. Aber: soll es weiterbrennen oder lieber gelöscht werden?