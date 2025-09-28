„All Of You“: Von Liebe und Seelenverwandten

„Ted Lasso“ machte ihn nicht nur zu einem Superstar, sondern brachte ihm auch einen Emmy ein. Mit viel Hirn, Herz und Humor zeigt Brett Goldstein – gemeinsam mit Schauspielkollegin Imogen Poots – nun ganz große Gefühle.
Liebe ist keine einfache Sache – hochkomplex, wunderbar und manchmal schmerzhaft zugleich. Soul Connex sei Dank hat die lästige Partnersuche mit all seinen potenziellen Enttäuschungen in der nahen Zukunft aber ein Ende, denn die Firma verspricht, per Test und auf wissenschaftlicher Basis, jedem Menschen seinen Seelenverwandten.
Laura (Imogen Poots) ist Feuer und Flamme für die „Abkürzung“ zum Liebesglück – ganz im Gegensatz zu ihrem besten Freund Simon (Brett Goldstein), den sie seit der Uni kennt. Denn der grummelige, aber hoffnungslose Romantiker, möchte seine Zukünftige auf die altmodische Art und Weise kennenlernen. Das dürfte wohl an dem Umstand liegen, dass er, ohne es je ausgesprochen zu haben, diese wohl in Laura sieht. Auf das Schicksal vertrauend, zahlt er sogar Lauras Test, die wiederum wird aber mit dem spießigen Lukas (Steven Cree) verkuppelt, mit dem sie zwar nicht auf derselben, tiefen Wellenlänge wie mit Simon ist, der sie aber auf Händen trägt, sie glücklich macht und der später auch ein guter Vater sein wird. Trotzdem hallen Monate und Jahre später, jedes Mal, wenn sie sich wiedersehen, immer noch die unausgesprochenen Gefühle zwischen den alten Unifreunden durch den Raum. Der unübersehbare Funke zwischen beiden entfacht ein loderndes Affärenfeuer. Aber: soll es weiterbrennen oder lieber gelöscht werden?
Schonungslos und wunderbar
Müsste man „All Of You“ in ein Genre stecken, wäre es vielleicht jenes des romantischen Komödien-Dramas für Erwachsene. Eines, das die Definitionen von Seelenverwandten und des „richtigen“ Partners infrage stellt – falls dies Funktionen überhaupt von einer einzigen Person erfüllt werden kann. Das scharfsinnig pointierte Drehbuch wir von Poots und Goldstein schauspielerisch erstklassig zum Leben erweckt: fesselnd, sexy, intim, schonungslos und – so wie die Liebe selbst – hochkomplex, wunderbar und manchmal eben schmerzhaft.
