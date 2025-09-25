USA und Kanada fangen Putins Russen-Bomber ab

Trump hatte am Dienstag auf die Frage, ob er einen Abschuss unterstützen würde, mit „Ja, das tue ich“ geantwortet. Ob sich die USA beteiligen würden, hänge von den Umständen ab. Innerhalb des Staatenbundes gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen darüber, ab wann so ein drastischer Schritt angebracht wäre ...