Es bleibt ungemütlich: Winter schickte erste Grüße

Am Dienstag wird es mit Störungseinfluss aus Nordwesten von Vorarlberg bis in das Mostviertel sowie das Südburgenland trüb und regnerisch. Aus Nordwesten strömt kältere Luft herein – und die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1300 Meter! Weiter westlich fällt Schnee bis auf etwa 2.000 Meter Seehöhe. Die Sonne zeigt sich nur zu Beginn ein wenig im Nordosten, ansonsten ist es im restlichen Land von Beginn an dicht bewölkt. Die Temperaturen bleiben mit 8 bis 16 Grad gedämpft.