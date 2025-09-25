Vorteilswelt
Schirm aufspannen!

Es bleibt ungemütlich: Winter schickte erste Grüße

Österreich
25.09.2025 13:28
Das Wetter bleibt aufgrund eines Tiefdruckeinflusses im Ostalpenraum weiter unbeständig und ...
Das Wetter bleibt aufgrund eines Tiefdruckeinflusses im Ostalpenraum weiter unbeständig und wechselhaft. Auch die Schneefallgrenze sinkt (Symbolbild).(Bild: K.THALHOFER)

Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen abermals von seiner launischen Seite – und macht vielen Österreichern einen Strich durch die Rechnung. Statt goldenem Herbst heißt es: Regenschirm griffbereit halten! Auch die Schneefallgrenze sinkt. 

Bereits Freitag heißt es: Wolken, Wolken und nochmal Wolken. Immer wieder mischen sich Schauer dazu, besonders in den Ostalpen. Nur im Westen blitzt laut Geosphere Austria die Sonne kurz durch. Die Temperaturen bleiben frisch – maximal 17 Grad sind zu erwarten.

Auch das Wochenende startet wenig einladend. Am Samstag erwischt es vor allem den Südwesten mit kräftigen Regengüssen. Im Osten schaut die Lage besser aus: hier gibt’s die längsten Sonnenfenster – ideal für einen Spaziergang, bevor es wieder zuzieht. In der Früh sind 6 bis 11 Grad zu erwarten, tagsüber bis zu 19 Grad.

Der Sonntag bringt erneut viel Nässe, besonders im Berg- und Hügelland. Auch im Norden und Osten kann es ab Mittag tröpfeln. Die Höchstwerte: 14 bis 20 Grad.

Doch damit nicht genug: Auch die neue Woche bleibt unbeständig –  insbesondere im Bergland, später aber auch im Flachland. Am Montag starten wir noch mit etwas Sonne, spätestens am Nachmittag ziehen jedoch erneut Regenwolken auf. Bis zu 21 Grad sind möglich.

Am Dienstag wird es mit Störungseinfluss aus Nordwesten von Vorarlberg bis in das Mostviertel sowie das Südburgenland trüb und regnerisch. Aus Nordwesten strömt kältere Luft herein – und die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1300 Meter! Weiter westlich fällt Schnee bis auf etwa 2.000 Meter Seehöhe. Die Sonne zeigt sich nur zu Beginn ein wenig im Nordosten, ansonsten ist es im restlichen Land von Beginn an dicht bewölkt. Die Temperaturen bleiben mit 8 bis 16 Grad gedämpft.

