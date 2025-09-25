Schimpftirade! Reality-Star rechnet mit Meghan ab

Besonders bitter für die 37-Jährige: Ihrer Meinung nach nehme die Herzogin von Sussex sie nicht ernst, weil sie ein Reality-TV-Star sei: „So wie sie sich in den sozialen Medien bewegt, glaube ich, dass sie im Jahr 2017 stecken geblieben ist und mich einfach für einen minderwertigen Reality-Menschen hält.“

Schroeder kündigt Meghan Freundschaft

Darum sei sie „fuchsteufelswild“, denn das habe „das Fass zum Überlaufen“ gebracht. Und darum schaue sie auch die Netflix-Show der 44-Jährigen, „With Love, Meghan“, nicht mehr. „Ich werde mit ihr auch nicht mehr reden. Ich werde ihr jetzt gleich entfolgen ... Erledigt“, schimpfte Schroeder munter weiter.