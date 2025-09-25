Schimpftirade! Reality-Star rechnet mit Meghan ab

Huch, da ist aber jemand sauer! Reality-Star Stassi Schroeder holte nun ganz öffentlich gegen Herzogin Meghan aus. Die Ehefrau von Prinz Harry sei „undankbar“, schimpfte die „Vanderpump Rules“-Darstellerin und verriet auch gleich, was für sie „das Fass zum Überlaufen“ brachte.
„Ich habe sie buchstäblich verteidigt, als es sonst niemand tat“, erzählte Stassi Schroeder jetzt in einer Folge ihres „Stassi“-Podcasts über die Unterstützung, die sie Herzogin Meghan und ihrer Lifestyle-Marke „As Ever“ zukommen habe lassen. „Ich habe Videos darüber gedreht, ich habe alles kommentiert, ich habe buchstäblich meine verdammte PR-Abteilung darum gebeten.“
„Hält mich für minderwertigen Reality-Menschen“
Doch jetzt sei Schluss mit lustig, denn Meghan habe sie zuletzt einfach fallen lassen und ihr nicht mal eine Geschenkbox mit ihren neuesten „As Ever“-Produkten geschickt, schäumte Schroeder in ihrem Podcast weiter.
Besonders bitter für die 37-Jährige: Ihrer Meinung nach nehme die Herzogin von Sussex sie nicht ernst, weil sie ein Reality-TV-Star sei: „So wie sie sich in den sozialen Medien bewegt, glaube ich, dass sie im Jahr 2017 stecken geblieben ist und mich einfach für einen minderwertigen Reality-Menschen hält.“
Schroeder kündigt Meghan Freundschaft
Darum sei sie „fuchsteufelswild“, denn das habe „das Fass zum Überlaufen“ gebracht. Und darum schaue sie auch die Netflix-Show der 44-Jährigen, „With Love, Meghan“, nicht mehr. „Ich werde mit ihr auch nicht mehr reden. Ich werde ihr jetzt gleich entfolgen ... Erledigt“, schimpfte Schroeder munter weiter.
Zwar habe sie als Unterstützerin von Meghan keine PR-Box erhalten, zeterte Schroeder weiter, die Podcasterinnen Claudia und Jackie Oshry vom „Toast“-Podcast hingegen schon – und das, obwohl diese Meghan in der Vergangenheit „infrage gestellt“ hätten. „Wenn du PR-Pakete an Leute schickst, die Scheiße über dich reden ...“, zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin enttäuscht.
Meghan ist ein „Kontroll-Freak“!
Sogar ihre Podcast-Kolleginnen hätten gewusst, dass sie „ihr Nummer eins Fan“ sei. „Jeder verdammt noch einmal weiß das. Aber jetzt nicht mehr. Meine Gefühle sind verletzt und ich bin ein toxischer Fan. Ich war ein toxischer Fan, der jetzt ein toxischer Hater ist.“
Schroeder glaubt zudem, dass Meghan lieber „ihren Hatern Aufmerksamkeit schenkt“ als ihren Fans: „Ich denke, das ist ihre Art, das Narrativ zu kontrollieren. Sie ist sehr kontrollsüchtig“, ja sogar ein regelrechter „Kontroll-Freak“ – ähnlich wie Blake Lively, so die „Vanderpump Rules“-Darstellerin abschließend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.