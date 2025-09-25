Vorteilswelt
„Bin fuchsteufelswild“

Schimpftirade! Reality-Star rechnet mit Meghan ab

Royals
25.09.2025 09:58
Herzogin Meghan hat es sich mit Stassi Schroeder eindeutig verscherzt. Die „Vanderpump ...
Herzogin Meghan hat es sich mit Stassi Schroeder eindeutig verscherzt. Die „Vanderpump Rules"-Darstellerin schimpfte nun ganz öffentlich über die Ehefrau von Prinz Harry.

Huch, da ist aber jemand sauer! Reality-Star Stassi Schroeder holte nun ganz öffentlich gegen Herzogin Meghan aus. Die Ehefrau von Prinz Harry sei „undankbar“, schimpfte die „Vanderpump Rules“-Darstellerin und verriet auch gleich, was für sie „das Fass zum Überlaufen“ brachte.

„Ich habe sie buchstäblich verteidigt, als es sonst niemand tat“, erzählte Stassi Schroeder jetzt in einer Folge ihres „Stassi“-Podcasts über die Unterstützung, die sie Herzogin Meghan und ihrer Lifestyle-Marke „As Ever“ zukommen habe lassen. „Ich habe Videos darüber gedreht, ich habe alles kommentiert, ich habe buchstäblich meine verdammte PR-Abteilung darum gebeten.“

„Hält mich für minderwertigen Reality-Menschen“
Doch jetzt sei Schluss mit lustig, denn Meghan habe sie zuletzt einfach fallen lassen und ihr nicht mal eine Geschenkbox mit ihren neuesten „As Ever“-Produkten geschickt, schäumte Schroeder in ihrem Podcast weiter.

Stassi Schroeder hat genug von Herzogin Meghan!
Stassi Schroeder hat genug von Herzogin Meghan!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/John Nacion)

Besonders bitter für die 37-Jährige: Ihrer Meinung nach nehme die Herzogin von Sussex sie nicht ernst, weil sie ein Reality-TV-Star sei: „So wie sie sich in den sozialen Medien bewegt, glaube ich, dass sie im Jahr 2017 stecken geblieben ist und mich einfach für einen minderwertigen Reality-Menschen hält.“

Schroeder kündigt Meghan Freundschaft
Darum sei sie „fuchsteufelswild“, denn das habe „das Fass zum Überlaufen“ gebracht. Und darum schaue sie auch die Netflix-Show der 44-Jährigen, „With Love, Meghan“, nicht mehr. „Ich werde mit ihr auch nicht mehr reden. Ich werde ihr jetzt gleich entfolgen ... Erledigt“, schimpfte Schroeder munter weiter.

Zwar habe sie als Unterstützerin von Meghan keine PR-Box erhalten, zeterte Schroeder weiter, die Podcasterinnen Claudia und Jackie Oshry vom „Toast“-Podcast hingegen schon – und das, obwohl diese Meghan in der Vergangenheit „infrage gestellt“ hätten. „Wenn du PR-Pakete an Leute schickst, die Scheiße über dich reden ...“, zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin enttäuscht.

Meghan ist ein „Kontroll-Freak“!
Sogar ihre Podcast-Kolleginnen hätten gewusst, dass sie „ihr Nummer eins Fan“ sei. „Jeder verdammt noch einmal weiß das. Aber jetzt nicht mehr. Meine Gefühle sind verletzt und ich bin ein toxischer Fan. Ich war ein toxischer Fan, der jetzt ein toxischer Hater ist.“

Lesen Sie auch:
Ihre Netflix-Show „With Love, Meghan“ hat ihr jetzt ein Job-Angebot aus ihre kurzen royalen ...
Oma-Sender!
Meghan kriegt freches Job-Angebot aus England
24.09.2025
Überraschungsauftritt
Meghan strahlt im Arm von Harry im Luxus-Kleid
21.09.2025

Schroeder glaubt zudem, dass Meghan lieber „ihren Hatern Aufmerksamkeit schenkt“ als ihren Fans: „Ich denke, das ist ihre Art, das Narrativ zu kontrollieren. Sie ist sehr kontrollsüchtig“, ja sogar ein regelrechter „Kontroll-Freak“ – ähnlich wie Blake Lively, so die „Vanderpump Rules“-Darstellerin abschließend.

