Straka und Co. mit Buhrufen in New York empfangen

Einen Tag früher als geplant ist am Mittwoch der Golf Ryder Cup in Farmingdale/New York eröffnet worden. Wegen prognostiziertem Schlechtwetter am Donnerstag war die Zeremonie, an der alle Spieler, Caddys, Trainer und Tausende Fans teilnahmen, um einen Tag vorverlegt worden. Sepp-Straka und Co. wurden mit Buhrufen empfangen ...
Europa-Kapitän Luke Donald betonte, es gehe hier „nicht um Preisgeld oder Punkte, sondern um etwas Größeres“. Auch sein US-Kollege Keegan Bradley betonte, „wir spielen mit Herz und Ehre“.
Donald erwähnte in seiner Rede den Sieg vor zwei Jahren in Italien. „Wir haben in Rom ein Kapitel geschrieben. Jetzt wollen wir hier in New York Geschichte schreiben.“ Einen ersten Stimmungsvorgeschmack erhielten die Europäer, bei denen auch der Österreicher Sepp Straka im Team steht, vom Publikum, das die Gäste immer wieder ausbuhte.
Vorbereitungen für Trump-Besuch
Während beide Teams am Mittwochvormittag bei schwülen, aber trockenen Bedingungen trainierten, wird für Donnerstag Regen erwartet. Die Bewerbstage von Freitag bis Sonntag sollen aber trocken bleiben. Unterdessen bereiten sich die PGA of America als Organisator auf den Besuch von Donald Trump am Freitag vor. Der US-Präsident wird allerdings nicht wie ursprünglich angenommen, früh um 7.10 Uhr Ortszeit am ersten Abschlag stehen, sondern erst im Laufe des Tages erwartet. Damit soll ein Chaos bei den Eintrittskontrollen in der Früh durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden.
Das All-Star-Prominenten-Duell ging unterdessen am Mittwoch an Amerika. Das US-Team, für das unter anderem John McEnroe, Ex-Footballstar Eli Manning oder die Grammy-Preisträgerin Miranda Lambert abschlugen, besiegte die Europäer um Aktrice Catherine Zeta-Jones, Schauspieler Tom Felton und Ex-Eishockey-Star Teemu Selänne mit 3:1.
