Straka und Co. mit Buhrufen in New York empfangen

Vorbereitungen für Trump-Besuch

Während beide Teams am Mittwochvormittag bei schwülen, aber trockenen Bedingungen trainierten, wird für Donnerstag Regen erwartet. Die Bewerbstage von Freitag bis Sonntag sollen aber trocken bleiben. Unterdessen bereiten sich die PGA of America als Organisator auf den Besuch von Donald Trump am Freitag vor. Der US-Präsident wird allerdings nicht wie ursprünglich angenommen, früh um 7.10 Uhr Ortszeit am ersten Abschlag stehen, sondern erst im Laufe des Tages erwartet. Damit soll ein Chaos bei den Eintrittskontrollen in der Früh durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden.