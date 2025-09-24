81-Jährige sollen Brände in Portugal gelegt haben

Eine der beiden Frauen soll zwischen Ende Juni und Anfang August fünf Waldbrände im Norden Portugals gelegt haben. Die Feuer entstanden jeweils im gleichen Bereich, zu ähnlichen Uhrzeiten und teilweise nacheinander. Auf diese Weise sollte laut den Ermittlungen offenbar die Wirkung verstärkt werden. Insgesamt wurden rund 20 Hektar Wald und Buschland zerstört, zahlreiche Wohnhäuser waren gefährdet. Da die Brände rasch entdeckt und bekämpft wurden, konnten größere Schäden verhindert werden.