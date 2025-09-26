Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

IQ über 130

Edler Wein von Hochbegabten für Hochbegabte?

Burgenland
26.09.2025 11:00
Gemeinsam wurden – händisch – die Muskat Trauben von den Rebstöcken geschnitten.
Gemeinsam wurden – händisch – die Muskat Trauben von den Rebstöcken geschnitten.(Bild: Weingut Preisinger)

Ja, das gibt es! Wo? In Gols. Helmut Preisinger – er ist selbst hochbegabt und hat einen IQ von mehr als 130 – lud zur Lese des „Mensa-Weins“. Angereist kamen dafür lauter Mitglieder von Mensa Österreich. 

0 Kommentare

Mensa Österreich ist ein Netzwerk und ein Verein für hochbegabte Personen und bietet die Möglichkeit sich mit anderen Hochbegabten zu vernetzen, auszutauschen und gemeinsamen Interessen nachzugehen.

Mit 14 Jahren getestet
Helmuts Hochbegabung wurde erkannt, als er 14 Jahre alt war. Damals war er auch zum ersten Mal bei einem Mensa-Treffen dabei. Seitdem hat es viele gegeben. Denn der Winzer ist mittlerweile 53. 

Helmut Preisinger bei der Lese im Weingarten.
Helmut Preisinger bei der Lese im Weingarten.(Bild: Weingut Preisinger)


Auch der Mensa Wein wurde heuer nicht zum ersten Mal gelesen. Bereits zum vierten Mal reisten Interessierte an. Maria, ihr Mann und zwei Freunde sind sogar aus Bayern gekommen.

Sie haben den Golser Winzer über Mensa kennengelernt. „Wir fühlen uns sehr wohl im Burgenland, mit Helmut zu plaudern bereitet uns immer großes Vergnügen, die Gegend ist wunderschön und auch die Weinlese ist immer etwas ganz Besonderes“, so die Gruppe. Andere wiederum kamen aus der Schweiz – Bekanntschaft ebenfalls über Mensa.

Nach der Arbeit kam das Vergügen.
Nach der Arbeit kam das Vergügen.(Bild: Weingut Preisinger)

Nachdem die Trauben von den Reben geschnitten wurden, war die Gruppe beim Pressen dabei. Danach gab’s den „Adrimarsch“ – die klassische Jause, nachdem die Lese vorbei ist.

Zwei Prozent der Bevölkerung klüger als andere
Im Burgenland gibt es 21 Mensamitglieder. „Man nimmt aber an, dass zwei Prozent der Bevölkerung über eine Hochbegabung verfügen – im Burgenland wären das also 6000 Personen“, erklärt Peter Berger, der Vorsitzende von Mensa, der ebenfalls zur Weinlese angerückt kam. Der 2025er-Mensa-Jahrgang ist übrigens ein „Preisecco“: Dazu wurden Muskat Ottonel Trauben gelesen. Zu kaufen - und natürlich auch zu verkosten – bei Helmut Preisinger in Gols.

Lesen Sie auch:
Nicht alle mit einem hohen IQ sind Quantenphysiker, sagt Helmut Preisinger. Er selbst ist ...
Krone Plus Logo
Ein Winzer bei Mensa
Hochbegabt: „Wir reden nicht über die Höhe des IQ“
25.02.2024

Und wie schmeckt der Mensa Preisecco? „Natürlich nach mehr“, verspricht Preisinger. Und: „Er macht zwar nicht klüger, ist aber ein Duft- und Geschmackserlebnis, das die Sinne anspricht.“

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
12° / 16°
Symbol leichter Regen
Güssing
13° / 16°
Symbol starker Regen
Mattersburg
12° / 15°
Symbol Regen
Neusiedl am See
13° / 17°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
12° / 15°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.022 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.171 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
119.459 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1362 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Burgenland
Flugretter im Einsatz
Beim Stillen verschluckt: Baby bekam kaum Luft
Kritik an Tarifplänen
Höhere Müllgebühren vor der Abstimmung abgeblockt
Autofahrer skeptisch
S7: Teuer und lang geplant, aber was bringt sie?
Brustgesundheit
„Seien Sie sich selbst die beste Busenfreundin!“
Großes Interesse
Klinik Gols: Doskozil sprach über weitere Schritte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf