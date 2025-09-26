Edler Wein von Hochbegabten für Hochbegabte?

Nachdem die Trauben von den Reben geschnitten wurden, war die Gruppe beim Pressen dabei. Danach gab’s den „Adrimarsch“ – die klassische Jause, nachdem die Lese vorbei ist.

Zwei Prozent der Bevölkerung klüger als andere

Im Burgenland gibt es 21 Mensamitglieder. „Man nimmt aber an, dass zwei Prozent der Bevölkerung über eine Hochbegabung verfügen – im Burgenland wären das also 6000 Personen“, erklärt Peter Berger, der Vorsitzende von Mensa, der ebenfalls zur Weinlese angerückt kam. Der 2025er-Mensa-Jahrgang ist übrigens ein „Preisecco“: Dazu wurden Muskat Ottonel Trauben gelesen. Zu kaufen - und natürlich auch zu verkosten – bei Helmut Preisinger in Gols.