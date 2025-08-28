Jetzt noch mehr Containerklassen in Wien

Neuer Bildungscampus in der Seestadt erst 2030 fertig

Die Stadt versucht, zu beruhigen. Der Anteil an noch vorhandenen Mobilklassen sei gering. In der Seestadt wurde die schulische Infrastruktur einhergehend mit der Wohnbauentwicklung errichtet. Bisher wurden an den ersten beiden Campusstandorten 63 Bildungsräume für Kinder im Pflichtschulalter geschaffen. Ein weiterer Bildungscampus ist geplant, welcher voraussichtlich im Jahr 2030 seinen Betrieb aufnehmen wird. Analysen der Stadtentwicklungsgebiete und Schülerströme hätten zudem ergeben, dass der Bedarf bis zur Fertigstellung des nächsten Bildungscampus nicht durch organisatorische Möglichkeiten abgefedert werden kann. Dies werde sich voraussichtlich wieder ändern, da im Nahbereich weitere Campus-Projekte realisiert werden.

Die Kosten der temporären Mobilklassenanlagen im letzten Schuljahr (2024/25) betrugen für die Errichtung übrigens rund 14 Millionen Euro – heuer belaufen sich die Kosten für die Errichtung beider temporären Mobilklassenstandorte auf rund 4,1 Millionen Euro, heißt es weiter.