Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2 neue Standorte

Jetzt noch mehr Containerklassen in Wien

Wien
28.08.2025 08:00
Gemeinderat Toni Mahdalik (FPÖ) vor der neuen Containerschule in der Seestadt Aspern. Das ...
Gemeinderat Toni Mahdalik (FPÖ) vor der neuen Containerschule in der Seestadt Aspern. Das zweigeschoßige Gebäude wurde temporär für die nächsten fünf Jahre errichtet.(Bild: FPÖ Wien/Toni Mahdalik)

Die Sommerferien sind fast vorbei, der Schulstart steht vor der Tür. In der Seestadt wurde sogar eine ganze Containerschule gebaut. FPÖ schäumt.

0 Kommentare

Die Aufregung war groß, als die neuen Containerklassen zum Start des vergangenen Schuljahres wie Pilze aus dem Boden sprossen – wir berichteten. Aktuell gibt es in Wien 170 sogenannte Mobilklassen, im Vergleich zu rund 7400 Klassen in öffentlichen Pflichtschulen und Berufsschulen. 45 davon sind alleine im Schuljahr 2024/25 dazugekommen. Und sie werden sogar noch mehr.

Auch die Rittingergasse 29A in Floridsdorf ist seit dem Schuljahr 2024/25 ein ...
Auch die Rittingergasse 29A in Floridsdorf ist seit dem Schuljahr 2024/25 ein Mobilklassenstandort.(Bild: Holl Reinhard)

Ab dem Schuljahr 2025/26  gibt es neue Mobilklassenstandorte mit insgesamt 21 Bildungsräumen. 11 dieser neuen Containerklassen sind in der Sonnenallee in der Seestadt als Erweiterung des Liselotte Hansen-Schmidt-Campus aufgestellt worden. Angeblich als „Provisorium“ für fünf Jahre. Scharfe Kritik daran kommt von der FPÖ. Die Blauen vermuten dahinter Einsparungsmaßnahmen auf dem Rücken der Schüler. „Das kann nicht die Zukunft für unsere Kinder sein. Wenn die Container so toll sind, warum arbeitet die Bildungsstadträtin dann nicht darin, sondern in einer noblen Zimmerflucht im Rathaus?“, so Mahdalik. Der Donaustädter befürchtet, dass aus der vorübergehenden Lösung ein Dauerprovisorium werden könnte.

Lesen Sie auch:
Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) besuchte am Freitag die ...
Zwei von neun belegt
Blick in mobile Klassen: „Reserven“ vorhanden
06.09.2024
Alles umsonst?
Containerklassen bleiben vorerst ungenützt
03.09.2024

Neuer Bildungscampus in der Seestadt erst 2030 fertig
Die Stadt versucht, zu beruhigen. Der Anteil an noch vorhandenen Mobilklassen sei gering. In der Seestadt wurde die schulische Infrastruktur einhergehend mit der Wohnbauentwicklung errichtet. Bisher wurden an den ersten beiden Campusstandorten 63 Bildungsräume für Kinder im Pflichtschulalter geschaffen. Ein weiterer Bildungscampus ist geplant, welcher voraussichtlich im Jahr 2030 seinen Betrieb aufnehmen wird. Analysen der Stadtentwicklungsgebiete und Schülerströme hätten zudem ergeben, dass der Bedarf bis zur Fertigstellung des nächsten Bildungscampus nicht durch organisatorische Möglichkeiten abgefedert werden kann. Dies werde sich voraussichtlich wieder ändern, da im Nahbereich weitere Campus-Projekte realisiert werden. 

Die Kosten der temporären Mobilklassenanlagen im letzten Schuljahr (2024/25) betrugen für die Errichtung übrigens rund 14 Millionen Euro – heuer belaufen sich die Kosten für die Errichtung beider temporären Mobilklassenstandorte auf rund 4,1 Millionen Euro, heißt es weiter.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
18° / 33°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
18° / 33°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
17° / 32°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
17° / 32°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
16° / 33°
Symbol heiter

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
155.841 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.134 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.993 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1827 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1737 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Wien
2 neue Standorte
Jetzt noch mehr Containerklassen in Wien
Krone Plus Logo
Schulprobleme wandern
Wo in 20 Jahren in Wien die Lehrer fehlen werden
Europacup-TICKER
LIVE ab 19 Uhr: SK Rapid muss gegen ETO Györ ran
Nach Fahndungserfolg
Bügelnder Polizist erkennt Täter: Wende im Prozess
Krone Plus Logo
Doubelte Baywatch-Star
Wiens Basketball-Coach: „Ich war David Hasselhoff“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf